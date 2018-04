Liane Wiedenbeck sitzt auch mit in der Sitzecke. Sie betreut Azubi Josi, wenn sie arbeitet. Denn sie ist Bereichsleiterin in der Wohnanlage. Dass das Schulgeld abgeschafft werden soll, sei natürlich gut, aber eine Ausbildung ohne Schulgeld, das motiviere doch nicht für ein Berufsleben lang, meint sie und erklärt: "Dieser Stellenwert der Altenpflege in der Gesellschaft der muss sich grundlegend ändern." Jeder, der Angehörige in einem Altenheim habe, wolle doch, dass es ihnen gut gehe. "Wir haben so eine enorme Verantwortung. Das müsste mal in ein richtiges Licht gestellt werden", sagt Liane Wiedenbeck. Josi nickt.