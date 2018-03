Bei der SPD sieht man das ganz anders. Bis zum 1. August sei noch Zeit, sagt die bildungspolitische Sprecherin der SPD, Angela Kolb-Janssen. Unterwegs in ihrem Wahlkreis Wolfen erklärt sie am Telefon: "Wir haben mit vielen Beteiligten und mit den Trägern – zumindest der großen Freien Schulen – gesprochen. Wir haben immer gesagt, wir sehen, dass es da finanzielle Probleme gibt. Wir wollen ihnen auch helfen, aber wir brauchen eben auch eine rechtlich saubere Lösung, die richtig funktioniert."



Die SPD gibt den schwarzen Peter weiter an Minister Marco Tullner. Erstmal wolle man von ihm wissen, wie viel Geld den freien Schulen eigentlich fehle, heißt es aus der Fraktion. Wenn alle Beteiligten intensiv mitarbeiten, sei sie sicher, dass es eine Lösung geben werde, so Kolb-Janssen.



Ähnlich sieht es der bildungspolitische Sprecher der Grünen. Aber auch Wolfgang Aldag hat noch Forderungen: "Wir haben noch Diskussionsbedarf bei den Grundschulverbünden. Das ist noch nicht so richtig rund, wie wir uns das alle wünschen. Da gibt es noch viele Fragen, wie wir Grundschulverbünde dann auch tatsächlich umsetzen können."