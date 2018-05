Thüringer Schulgesetz Wie weiter mit kleinen Schulen?

Wie klein darf eine Schule sein? Diese Frage beschäftigt die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung seit Jahren. Ab Dienstag gibt es erstmals Zahlen. Dorfgrundschulen müssen mindestens 80 Schüler haben, Stadtgrundschulen 160 Schüler. Für Regelschulen fordert das Gesetz 242 Schüler. Für Gemeinschaftsschulen will Thüringen eine Untergrenze von 264 Schülern, für Gesamtschulen 396 Schüler und Gymnasien brauchen 540 Schüler. Aber was passiert mit den Schulen, die kleiner sind?

Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: MDR

Ziel der Landesregierung sei es, die kleinen Schulen zu erhalten, aber eben nicht als eigenständige Schulen, so betont es Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow: "Das bedeutet, dass wir die Schulträger auch ein Stückchen weit in ihrer Verantwortung zwingen müssen, dass es um Kooperation geht. Also Sprengel-Schulen, Filial-Schulen, Campus-Schulen werden in diesem Gesetz formuliert, als Möglichkeit für den Erhalt von Standorten."