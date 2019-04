Mehrere hundert Kinder und Jugendliche leben aktuell in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen. Sie spielen, toben in den Gängen und langweilen sich monatelang, beschreibt Dresdens Integrations- und Ausländerbeauftragte Kristina Winkler den Alltag.

Für die Kinder und Jugendlichen, die länger in der Erstaufnahme bleiben müssen, will der Freistaat künftig aber durchaus etwas ändern. Wer länger als sechs Monate dort lebt, soll sobald wie möglich auf eine reguläre Schule in der Umgebung gehen. Für die anderen Kinder werde es klassenübergreifenden Unterricht in der Unterkunft geben. In Chemnitz wurde das zuvor getestet. Bis Ende des Jahres soll das in allen Erstaufnahmeeinrichtungen möglich sein, so Rechentin.