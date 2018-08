Die Betreiber des Waldbads Oberau haben in diesem Jahr schon mehr 17.000 Badegäste gezählt. Das sind viel mehr als in den Jahren zuvor. Das Bad liegt in der Nähe von Meißen und ist mitten im Wald versteckt. Hierher kommen Kinder und Erwachsene seit 90 Jahren zum Planschen und Schwimmen.

Hunderte Schwimmbäder mussten schließen

Auch der zuständige Bürgermeister Steffen Sang ist meist einmal in der Woche hier. Mehrere zehntausend Euro kostet das Bad die Gemeinde Niederau jedes Jahr: "Die Gemeinde Niederau ist keine sehr reiche Gemeinde. Wir sind sieben Ortsteile. Wir können diese freiwillige Aufgabe nur noch stemmen, weil wir uns das durch Gewerbesteuereinnahmen oder andere gut sprudelnde Steuern momentan leisten können."

Das können nicht alle Kommunen von sich sagen. Lohsa im Landkreis Bautzen zum Beispiel musste sein Freibad schon 2010 wegen der prekären Haushaltslage schließen. Seitdem sucht die Gemeinde einen Betreiber. Immer wieder müssen Bäder schließen: waren es im Jahr 2000 laut einer Statistik des Bundes noch 6.700 Schwimmbäder, zählt die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen jetzt rund 800 weniger. Allein 500 Freibäder sind demnach dicht gemacht worden.

Meist liegt es am fehlenden Geld

Der Hauptgrund ist laut dem Geschäftsführer des Verbands, Christian Ochsenbauer, dass den Kommunen das Geld fehlt: "Das fängt schon beim nötigen Betriebskostenzuschuss an, der in jeder Saison mehrere Hunderttausend Euro betragen kann. Das hängt von der Größe des Freibades ab. Richtig schwierig wird es immer dann, wenn Sanierungen des Freibades in Millionenhöhe anstehen, wie das bei den Freibädern aus den Sechziger und Siebzigerjahren nicht selten immer noch der Fall ist."

Besonders betroffen seien ländliche Regionen vor allem in den großen Bundesländern. Laut Deutscher Lebensrettungsgesellschaft wurden seit 2016 knapp 330 Bäder geschlossen oder standen kurz davor. 14 davon liegen in Sachsen, sechs in Thüringen und fünf in Sachsen-Anhalt.

Grundschüler können nicht schwimmen lernen

DLRG-Sprecher Achim Wiese warnt vor den Folgen. Schon jetzt habe ein Viertel der Grundschulen keinen Zugang zu einem Bad, in dem die Kinder schwimmen lernen könnten: "Wenn eine Kommune ein Bad schließt, dann müssen sich die Verantwortlichen darüber im Klaren sein, dass unter Umständen in zehn Jahren ein Mensch ertrinkt, weil dieser Mensch in ihrer Kommune nicht schwimmen lernen konnte."

Hinzu kommt: Manche Bäder können schon jetzt nur deshalb offen bleiben, weil Ehrenamtliche helfen. Mancherorts haben sie einen Förderverein gegründet und sammeln Spenden und Sponsorengelder. Das könne aber keine endgültige Lösung sein, meint Christian Ochsenbauer von der Gesellschaft für das Badewesen.

Kooperationen könnten die Lösung sein

Er empfiehlt kleinen Kommunen die Zusammenarbeit: "Zum Beispiel könnte man sich ja auch mit anderen Kommunen im Umfeld zusammentun und überlegen, ob man vielleicht gemeinsam eines der sanierungsbedürftigen Bäder wirklich nachhaltig saniert und wieder in Schuss bringt."