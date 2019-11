Regierungssprecher Steffen Seibert hat die geplatzte Ernennung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt als Sache der Landesregierung bezeichnet. Seibert räumte ein: "Das Kanzleramt spricht mit vielen Menschen über Vieles." Er erklärte aber: "Die Besetzung dieser Staatssekretärsstelle in Sachsen-Anhalt war und ist ausschließlich von der Regierung in Sachsen-Anhalt zu entscheiden."