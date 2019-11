Die Zahl der Lehrer-Einstellungen in Mitteldeutschland ist im laufenden Jahr 2019 deutlich gestiegen. Das zeigen die Zahlen der Kultusministerien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die das MDR-Magazin "Umschau" abgefragt hat. In Thüringen etwa gab es bis einschließlich Oktober 1.053 neu besetzte Vollzeit-Stellen. Gegenüber 2016 ist das eine Steigerung um 111 Prozent. Sachsen-Anhalt konnte im laufenden Jahr 823 Vollzeit-Stellen neu besetzen und steigert sich somit gegenüber 2016 um 27 Prozent. Sachsen kommt bisher auf 1.610 neue Vollzeit-Stellen, was einer Steigerung gegenüber 2016 von 15 Prozent entspricht. Teilzeitstellen wurden dabei in Vollzeit-Äquivalente umgerechnet. Trotz des Anstiegs an Neueinstellungen sind in Mitteldeutschland nach wie vor hunderte ausgeschriebene Lehrerstellen unbesetzt.

Viele Seiteneinsteiger

Bildrechte: imago images / Sven Simon Eingestellt wurden nicht nur ausgebildete Lehrkräfte, sondern auch viele Seiteneinsteiger. In Thüringen betrug der Anteil von Seiteneinsteigern von Januar bis Juli 2019 sechs Prozent, in Sachsen-Anhalt zum Schuljahresbeginn 39 Prozent. In Sachsen beträgt der Seiteneinsteigeranteil nach Angaben des hiesigen Kultusministeriums etwa zwanzig Prozent und sei damit gesunken.

"Keine vorausschauende Politik gemacht "