Die Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern mit Schwarzgeldkonten im Ausland hat im vergangenen Jahr weiter rapide abgenommen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den 16 Länderfinanzministerien. So gab es nach vorläufigen Zahlen 2017 deutschlandweit etwas mehr als 2.000 Selbstanzeigen. 2016 waren es noch mehr als doppelt so viele.