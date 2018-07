Sichere Herkunftsstaaten Thüringen will Maghreb nicht als sicher anerkennen

Hauptinhalt

Um Abschiebungen zu vereinfachen, will die Bundesregierung die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitern - um die Maghreb-Staaten und Georgien. Doch sind abgeschobene Flüchtlinge in Algerien, Tunesien und Marokko wirklich sicher? Im Bundesrat könnte das Gesetz scheitern, nicht zuletzt wegen der rot-rot-grünen Regierung in Thüringen.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL