Mitteldeutschland Sicherheit auf Weihnachtsmärkten

Das Sicherheitskonzept des Leipziger Weihnachtsmarktes werde jährlich aktualisiert, heißt es von der Stadt. Auch in diesem Jahr sollen "physische Sperren an ausgewählten Straßenverkehrshauptachsen zu den Veranstaltungsräumen" installiert werden. Diese wirkten demnach ergänzend zu den stationären Polleranlagen im Innenstadtbereich.

Die physischen Sperrelemente werden in Leipzig durch ein vertraglich gebundenes Verkehrssicherungsunternehmen aus dessen Bestand ausgestellt. Bereits vor dem Anschlag in Berlin am 19. Dezember 2016 sei das Sicherheitskonzept für Leipzig so ausgereift gewesen, dass ohne eine konkrete Gefahrenlage eine weitere Spezifizierung nicht vorgenommen werden musste. Eine Ausnahme bilde das zusätzliche Integrieren der Fahrzeugrückhaltesysteme.