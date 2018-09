Der Chemnitzer Sonnenberg: Hier kann man günstig wohnen. Im Viertel leben Alteingesessene wie Zugezogene. Im vergangenen Jahr versuchte eine Gruppe rechtsradikaler Jugendlicher, den Stadtteil zum Nazi-Kiez zu erklären. Zuletzt tauchte der Sonnenberg im Polizeibericht auf, weil es Auseinandersetzungen, Gewalt- und Raubstraftaten unter Jugendlichen gab.

Aufwühlende Ereignisse

Eine ältere Frau führt ihre Hunde aus. Die Ereignisse der vergangenen Tage haben sie aufgewühlt. Seit 1984 lebe sie hier, habe nie etwas gegen Ausländer gehabt, aber nun reiche es ihr: "Weil die immer sagen, wir sollen ordentlich mit den Ausländern umgehen. Das machen wir, aber die gehen mit uns nicht ordentlich um. Es gibt ordentliche, aber es gibt welche, die sind unheimlich negativ. Sehen Sie hier die Baustellen? Die ruppen abends alles raus, schmeißen die Flaschen auf die Straße. Und da haben wir rausgebläkt: Was soll denn das? Und wissen Sie, was die zu mir gesagt haben? Halt die Schnauze, du Alte, du Nazi-Schwein! Das haben die zu mir gesagt!"

Die Sonnenbergerin weiß viele solcher Geschichten zu erzählen. Und sie passieren nicht nur hier, sondern auch in der Innenstadt von Chemnitz, am Stadthallenpark und der Zentralhaltestelle. Eine junge Frau sagt: "Man läuft durch die Stadt, dann laufen die an einem vorbei und man wird begrapscht. Ohne das man was getan hat und einfach nur zu seinem Bus gehen möchte, und das darf doch nicht sein, und das nachmittags um vier!"

Kontrollen an Kriminalitätsschwerpunkten

Die Zahl der erfassten Kriminalfälle in der Stadt war im vergangenen Jahr auf demselben Niveau wie 2014 – also bevor die Flüchtlinge kamen. Um jedoch das Sicherheitsgefühl der Chemnitzerinnen und Chemnitzer zu verbessern, führt die Polizei seit dem Frühjahr 2016 sogenannte Komplexkontrollen durch.

Das sind große Einsätzen, bei denen bis zu 100 Beamte an Kriminalitätsschwerpunkten Personen überprüfen, erklärt Andrzej Rydzik, Sprecher der Chemnitzer Polizei: "Das auch immer wiederkehrend, um der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität Herr zu werden. Betonen möchte ich allerdings, dass das nicht reinweg ein Problem ist, was auf Migranten gemünzt werden kann, sondern wir regelmäßig bei diesen Komplexkontrollen sowohl deutsche wie auch nichtdeutsche Tatverdächtige feststellen."

Weniger Intensivstraftäter

Seit zwei Jahren erfasst die Polizei auch, welche Zuwanderer immer wieder straffällig werden. Die Zahl dieser "Mehrfach-Intensivstraftäter" hat sich in Chemnitz von 2016 auf 2017 fast halbiert: 130 wurden im vergangenen Jahr erfasst. Ihnen werden knapp 600 Straftaten zur Last gelegt, darunter Körperverletzung, Drogenhandel und Diebstahl.

Doch ist der Rückgang der Kriminalität spürbar? Immer wieder hört man, "die jungen Männer", die an bestimmten Ecken der Innenstadt das Bild dominieren, sorgten dafür, dass sich mancher Chemnitzer angesichts eines Ausländeranteils von 6,6 Prozent fremd fühle in der eigenen Stadt. Man nehme das ernst, erklärt Etelka Kobuß, die Migrationsbeauftragte von Chemnitz: "Wir versuchen vermehrt an Orte zu gehen, wo es zu Zwischenfällen kam. Zum Beispiel hier am Stadthallenpark. Aber wir halten nichts davon, uns an diesen Orten zurückzuziehen. Sondern es ist viel besser die zu beleben."

Stadt setzt auf Abschreckung

Oberbürgermeister Barbara Ludwig Bildrechte: dpa So fand im Juli im Stadthallen-Park über mehrere Wochen ein Kultur- und Kunstfestival mit rund 80 Veranstaltungen statt. 18.000 Besucher kamen, es soll im kommenden Jahr wiederholt werden. Plätze wieder für die Zivilgesellschaft zurück zu erobern ist das eine - die Stadt setzt künftig aber auch auf Abschreckung. An Kriminalitätsschwerpunkten werden mehr als 30 Videokameras installiert. Ende September sollen sie in Betrieb genommen werden. Noch in diesem Monat will Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig mit den Menschen in Chemnitz über die Sicherheit in der Stadt sprechen. Es wird der Auftakt zu einer Reihe von Dialogveranstaltungen, in denen es auch um Zuwanderung und Rechtsextremismus gehen soll.

Klar ist aber auch, dass wir hier mehr tun müssen, als wir bisher getan haben. Roland Wöller Innenminister Sachsen