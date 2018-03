Sachsen-Anhalt Sollte die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden?

Beim Innenministerium in Magdeburg gibt man sich schweigsam. In einer kurzen schriftlichen Erklärung heißt es lediglich, dass der Verfassungsschutz entsprechend seines Auftrages fortlaufend prüfe. Und weiter: "Auch im Falle der AfD werden offene Indizien wie Aktivitäten, Aussagen oder eine potenzielle Zusammenarbeit mit extremistischen ‎Gruppierungen gesichtet und bewertet, ob es sich um Einzelmeinungen und -agitationen oder um eine parteipolitische Leitlinie handelt."

Derzeit sei eine Beobachtung der Partei nicht gerechtfertigt, heißt es weiter. Das sieht auch der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Chris Schulenburg, so. Die AfD sei aus seiner Sicht ein Sammelbecken für unzufriedene Politikinteressierte, Gescheiterte aus anderen Parteien, Populisten und Radikale, sagt er. Aber das seien nicht alles Extremisten. Er fordert Augenmaß statt Schweinsgalopp:

Einer Beobachtung der ganzen Partei seien mit Recht hohe Hürden gesetzt, das denkt auch Burkhard Lischka. Der SPD-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt sitzt als Abgeordneter im Bundestag und dort auch im Parlamentarischen Kontrollgremium, das die Arbeit der Geheimdienste kontrolliert. Der Verfassungsschutz sei ein Frühwarnsystem. Er müsse die gesamte Bandbreite des Extremismus im Blick haben. Egal ob links, rechts oder aus dem religiös motivierten Bereich.

Burkhard Lischka (SPD) Bildrechte: MDR/Anja Schlender

Burkhard Lischka: "Ich glaube, wer wie der Verfassungsschutz über viele Jahre die Partei die Linke beobachtet hat und teilweise auch Personen wie Gregor Gysi und den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ins Visier genommen hat, der kann sich nicht schlichtweg weigern, einzelne Personen und Gruppen in der AfD ebenso ins Visier zu nehmen. Ansonsten handelt er sich schnell den Maßstab ein, dass er mit zweierlei Maß misst."



Zumindest eine systematische Materialsammlung über die Aktivitäten der AfD sei wichtig. Erst vor knapp zwei Jahren seien die Behörden nach so einer Liste zu den Reichsbürgern überrascht gewesen, wie groß die Szene sei. Für eine realistische Einschätzung der AfD sei eine solche Sammlung notwendig, so Lischka.