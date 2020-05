Ausgefallener Unterricht Mitteldeutsche Länder prüfen Sommerschulen

Trotz Heimunterricht haben viele Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen nicht den kompletten Unterrichtsstoff gelernt. Um die Defizite auszugleichen, planen Bundesländer wie Berlin, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz jetzt freiwillige Lernangebote für die Sommerferien. Auch die mitteldeutschen Ländern überlegen derzeit, ob sie solche Sommerschulen anbieten. In Sachsen-Anhalt läuft in den Pfingstferien sogar schon ein Testlauf.