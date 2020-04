Franziska Schubert, Fraktionsvorsitzende der Grünen im sächsischen Landtag. Bildrechte: Grüne Fraktion Sachsen / Matthias Gahmann

Geld für das Gesundheitssystem zum Beispiel oder für Wirtschaftshilfen. Auch die Kommunen werde man nicht vergessen, verspricht Schubert. Die sechs Milliarden seien als Maximalrahmen zu verstehen, bis zu dem der Freistaat Kredite aufnehmen könne, es aber nicht müsse. Das betont auch Stephan Meyer, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, und ergänzt: "Wir werden für Kultur, für soziale Einrichtungen, für Sport - also für sämtliche Lebensbereiche wollen wir diese Folgen, wo ja alle unverschuldet jetzt in Not geraten sind, lindern. Und die konkrete Ausgestaltung ist natürlich jetzt noch nicht in allen Facetten abschließend geregelt."