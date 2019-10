"Kenia"-Verhandlungen Sachsen Die Grünen Themen in den Sondierungsgesprächen

Ein mögliches Kenia-Bündnis aus CDU, Grünen und SPD in Sachsen ist ein Stück näher gerückt: Die Sondiererteams sprachen sich für Koalitionsverhandlungen aus. Dafür fehlt allerdings noch das Okay der Parteien. Die Grünen stimmen darüber am Samstag bei einem Parteitag ab. Eine Rolle dabei dürfte spielen, inwieweit sich die Partei bereits bei den Sondierungen durchsetzen konnte. Ein Blick auf die Grüne Basis.

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL