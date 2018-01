Verpasste Chance

Eine verpasste Chance für den SPD-Chef, findet Daniela Vates, Hauptstadtkorrespondentin von DuMont, die während der Sondierungsnacht gewacht hat. Die Korrespondentin erklärt: "Er hat genau das nicht geliefert, was er liefern muss, um seine Partei hinter sich zu bringen. Das muss er mehr als die beiden anderen." In der Präsentation müsse der SPD-Chef noch an sich arbeiten. "Was er abgeliefert hat, war ein Totalversagen."

Präsentation ist wichtig, meint Beobachterin Vates, vielmehr: eine Überschrift für das Neue, das die SPD verkörpern will.

Angst vor Neuwahlen

Auch Hauptstadtjournalist Peter Dausend, der für die Wochenzeitung "Die Zeit" schreibt, findet, dass die SPD eine Erzählung ihrer kleinen Sondierungserfolge braucht. Dausend meint, dass am Ende aber etwas anderes den Ausschlag geben könnte. "Ich glaube", so Dausend, "die treibende Kraft, die die SPD letztendlich in die Große Koalition führt, ist nicht die Qualität des Ergebnisses, sondern die Angst davor, was passiert, wenn man nein sagt." Die Folge wären höchstwahrscheinlich Neuwahlen. Da laufe die SPD Gefahr, noch deutlich schlechter abzuschneiden, als sie zuletzt abgeschnitten hatte.

Ernste Lage

Nur aus Angst vor der schlimmeren Alternative – möglichen Neuwahlen - Schulz folgen? Oder weil sonst der Vorstand blamiert wäre? JuSo-Chef Kühnert warnt und sagt: "Wir sind als Partei in einer wirklich schwierigen Situation. Ich habe keine Lust, dass die Delegierten oder die Mitglieder am Ende direkt oder indirekt mit irgendwelchen Rücktritten erpresst werden. Dafür ist die Lage zu ernst."