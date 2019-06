Die Stiftung des US-Milliardärs George Soros will künftig Projekte in Ostdeutschland finanzieren. "Wir schauen uns Möglichkeiten an, Akteure im Osten Deutschlands, die unsere Werte teilen, zu unterstützen", sagte Selmin Çaliskan, Direktorin für Institutionelle Beziehungen im Berliner Büro der Open Society Foundations, am Freitag.

Selmin Çaliskan, Direktorin für institutionelle Beziehungen bei der Open Society Foundations in Berlin. Bildrechte: dpa Çaliskan erklärte weiter: "Im ersten Schritt werden wir im Osten Berlins und Umgebung zusammen mit Partnern vor Ort eine lokale Initiative zur Bekämpfung von Hassverbrechen ins Leben rufen." Details würden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.



Die Stiftung prüfe, Organisationen zu unterstützen, die ein offenes, liberales und pluralistisches Deutschlands fördern. Çaliskan zufolge unterstützt die Stiftung in Deutschland bislang etwa 50 zivilgesellschaftliche Organisationen. Nach Angaben der Stiftung betrug das Budget für Projekte in Deutschland 2018 eine Million Euro.

Nach Anfeindungen in Ungarn hatte die Stiftung im Herbst ihr Büro in Berlin eröffnet. Mit rund 80 Mitarbeitern ist es eines der Schwerpunktbüros neben London, New York und Washington.

Weltweites Budget von einer Millarde US-Dollar

Die Open Society Foundations sind nach eigenen Angaben der weltweit größte private Föderer von Initiativen und Einrichtungen, die sich für Menschenrechte, Gerechtigkeit und Demokratie einsetzen. Das jährliche weltweite Budget liegt demnach bei über einer Milliarde US-Dollar.