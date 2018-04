Warnstreiks im öffentlichen Dienst Der Sonderfall der Sparkassen

Mit Trillerpfeifen und Plakaten ziehen die Streikenden am Freitag durch die Leipziger Innenstadt. Gut 2.500 Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst haben sich versammelt. Sie fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat für jeden Mitarbeiter. Mit im Demonstrationszug ist auch Tom Pasemann, er arbeitet als Kundenberater bei der Saalesparkasse in Halle: "Ich berate meine Kunden so, dass ich mit einem guten Gewissen nach Hause gehen und meine Kunden auch auf der Straße grüßen kann. Am Ende habe ich auch die Möglichkeit, zu sehen, was mein Arbeitgeber damit verdient und daran würde ich gerne beteiligt werden."

Arbeitgeber halten Forderung für überzogen

Die Sparkassen-Mitarbeiter bei der Demonstration in Leipzig. Unter ihnen Tom Pasemann (2.v.l.) und Verdi-Sprecher Marcus Borck (l.). Bildrechte: MDR/Constanze Müller Löhne aufgrund der besseren wirtschaftlichen Lage anzupassen, hält auch die Sparkasse für sinnvoll. Laut Klaus-Dieter Klapproth, Geschäftsführer der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände, setzt Verdis Forderung aber an der falschen Stelle an: "In den niedrigeren Gehaltsklassen sind wir zu teuer, und wir müssen in den höheren Einkommensklassen Fachkräfte anwerben. Wir sind in beiden Bereichen nicht wettbewerbsfähig."

Verdi ordnet alle Gehälter im öffentlichen Dienst unter 3.300 Euro brutto als niedrig ein. Mit den geforderten 200 Euro Bonus würde für diese niedrigen Gehaltsstufen im Schnitt eine Lohnerhöhung von elf Prozent einhergehen. Zu viel, finden die Arbeitgeber. Schließlich seien die Kommunen schon jetzt verschuldet.

Einigung nur mit Einbußen?

In den Sparkassen zeige sich das Problem in der Gehaltsstruktur besonders. Deshalb wollen sie im Falle einer Einigung einen Sonderweg gehen, um bei einer Lohnerhöhung an anderer Stelle zu sparen, erklärt Verdi-Sprecher Marcus Borck: "Arbeitgeber wollen gern eine Kompensation des Tarifergebnisses haben. Und da geht es um die Sonderzahlung der Sparkassen, die soll angegriffen werden. Das wird man mit uns so nicht machen können."

Die Sonderzahlung ist das 13. Monatsgehalt. Das könnte laut Verdi gekürzt oder gestrichen werden. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände gibt an, sich darauf noch nicht festgelegt zu haben, bestätigt aber, dass es Stellschrauben im Vertrag geben könnte, um die Lohnerhöhung bei den Sparkassen zu relativieren. Der Grund: Die anhaltende Niedrigzinspolitik bringe die Sparkasse in eine schwierige wirtschaftliche Lage. Käme eine deutliche Lohnerhöhung hinzu, könne das problematisch werden. Gewerkschafts-Vertreter Marcus Borck lehnt diese Erklärung ab:

Eine wirtschaftliche Schlechterstellung ist nicht erkennbar, nicht bei den Zahlen, die die Sparkassen liefern. Und insofern ist es in keiner Weise begründbar. Marcus Borck, Verdi-Sprecher