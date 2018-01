Sachsen-Anhalt Wie tickt die SPD-Basis vor dem Landesparteitag?

Am Freitagabend beginnt in Wernigerode der SPD-Landesparteitag. Neben den obligatorischen Vorstandswahlen und Anträgen wird das Treffen auch von der Bundespolitik überschattet: GroKo oder No Groko? Diese Frage steht angesichts der Sondierungsgespräche für alle SPD-Mitglieder im Raum. Aber wie steht die Basis in Sachsen-Anhalt dazu? Und was bewegt sie außerdem?

von Christine Reißing, MDR AKTUELL