Landesparteitag in Wernigerode Sachsen-Anhalts SPD sieht Schwarz-Rot-Grün als Arbeitskoalition

Während in Berlin seit Freitag eine Große Koalition in Aussicht steht, knirscht es in der Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Magdeburg kräftig. Der Streit um einen Skilift in Schierke und Querelen um die Umwelt- und Landwirtschaftsministerin von den Grünen sorgen für ein schlechtes Klima. Auf dem SPD-Landesparteitag in Wernigerode war das auch zu spüren. Wie geht es Sachsen-Anhalts Sozialdemokraten in der Kenia-Koalition?

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL