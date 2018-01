Die sächsische SPD verzichtet darauf, anders als die Genossen in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, im Vorfeld bereits als Landesverband über das Sondierungsergebnis abzustimmen. Das heißt aber nicht, dass zwischen Schkeuditz und Görlitz weniger hitzig diskutiert würde, betont der Landesvorsitzende, Wirtschaftsminister Martin Dulig: "Wir haben völlig unterschiedliche Meinungen zu der Frage: Sollte man in diese Große Koalition gehen oder sollte man es nicht tun? Von daher geht es eher um die Art und Weise, wie wir miteinander diese Sachen klären. Denn ich habe auch kein Interesse daran, dass eine SPD sich spaltet."

Momentan geht nämlich ein tiefer Riss durch Sachsens Sozialdemokratie. Duligs dringlichste Aufgabe ist es zu verhindern, dass sich der Graben in der Partei vertieft. Diese Gefahr sei real: "Ja, das ist nicht ohne! Und deshalb ist es auch wirklich meine Aufgabe – und da war ja der Hinweis eher über die Art und Weise, wie wir die Debatte führen –, dass wir trotz aller unterschiedlichen Haltungen dem jeweils anderen die Motivation, warum er so denkt, nicht absprechen. Und weiter:

So ist Dulig für eine neue GroKo, aber schon seine Generalsekretärin Daniela Kolbe wirbt für eine Ablehnung. Neben Dulig und Kolbe wird Sachsen durch sieben Delegierte in Bonn vertreten sein. Darunter Gegner, wie der Dresdener Marc Dietzschkau: "Also ich werde dagegen stimmen, weil eine Große Koalition die absolute Ausnahme sein muss. Wenn wir jetzt zustimmen und dann am Ende es zu einer Großen Koalition kommt, dann haben wir die dritte Koalition seit 2005. Dann überzeugt mich das Sondierungsergebnis nicht."