Es muss was passieren! Da ist man sich von der SPD-Basis bis in die Parteispitze einig. Auf die Frage, warum die Partei in Thüringen so schlecht abschneidet, gibt es aber unterschiedliche Antworten. Roland Erdtmann, Vorsitzender des Landesparteirats der SPD, sucht sie in der Vergangenheit: "Die SPD hat sich ja nach der Wende bewusst entschieden gehabt, entgegen der CDU, die zum Beispiel die Blockparteien sofort assimiliert hat, zunächst Distanz zu halten zu den Mitgliedern der ehemaligen SED. Ob das jetzt richtig war im Nachhinein, kann man sich vielleicht drüber streiten. Man hätte da individueller entscheiden sollen. Aber wir haben sozusagen von Null angefangen, wo anderen schon funktionierende Apparate hatten."

Vize-Fraktionsvorsitzende übt Selbstkritik

Dagmar Becker (SPD) Bildrechte: MDR/ Holger John Daran lässt sich heute nichts mehr ändern. Genauso wenig wie an den Fehltritten der Bundes-SPD in den vergangenen Wochen und Monaten. Dennoch sieht Dagmar Becker in der Bundespolitik einen Grund, warum ihre Partei sich auch in Thüringen nicht allzu großer Beliebtheit erfreut. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD räumt aber ein: "Nichtsdestotrotz haben wir auf Landesebene Fehler gemacht und müssen aufpassen, dass wir nicht zerrieben werden zwischen eine Koalition aus rot-rot-grün und einer Opposition der CDU. Und da müssen wir uns schon noch anstrengen, um nächstes Jahr ein bisschen besser dazustehen."

Ob die SPD bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr dann besser abschneidet, hänge von vielen Komponenten ab, meint Becker: "Auch von unserer Ausrichtung und da wo wir unsere Schwerpunkte suchen. Die suchen wir ja im Moment noch, muss ich sagen. Wir sind ja in der Diskussion darüber, wie wir uns aufstellen wollen und wie wir uns ausrichten wollen."

Tiefensee in Umfragen beliebt

Wolfgang Tiefensee (SPD) Bildrechte: dpa 18 Prozent bei den Landtagswahlen, darauf hofft Becker. Zuversichtlich stimmen sie die guten Umfragewerte für den Landesvorsitzenden der SPD, Wolfgang Tiefensee: 58 Prozent der Thüringer sind mit der Arbeit des Wirtschaftsministers zufrieden oder sehr zufrieden. Damit schneidet Tiefensee unter allen fünf abgefragten Thüringer Politikern am besten ab. Ausruhen kann und möchte sich Tiefensee darauf aber nicht. Denn der Parteichef sieht noch ein weiteres Problem, mit dem die SPD zu kämpfen hat: "Offensichtlich gibt es nicht mehr die Wählerbindung an eine Partei. Die Wählerinnen und Wähler oder diejenigen, die befragt werden, die schauen nach der aktuellen Politik. Und die sieht sowohl im Bund nicht gut aus als auch in Thüringen. Sprich Stärke, der AfD. Uns motiviert das."

Wie also weiter?