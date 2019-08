Urban sagte, Fördergelder für die Ansiedelung neuer Industrien würden nicht ausreichen, um neue Arbeitsplätze in die Region zu bringen. "Wir müssen die Region dort abholen, wo sie jetzt ist: Eine Energieregion, wo die Energiewirtschaft auch hochbezahlte Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Das müssen wir weiterentwickeln", sagte er. Aus der Kohle lasse sich auch mehr machen, als nur Strom. Und wenn zu dieser Industrie neue Industrien dazu gebaut worden seien, "dann kann man vielleicht mal leise darüber nachdenken, ob man diese Industriearbeitsplätze in der Kohle nicht mehr braucht".

Auf die Frage, wie man innovative Firmen in der Lausitz ansiedeln könnte, erklärte der AfD-Politiker: "Die Frage müssen Sie Herrn Kretschmer [amtierender Ministerpräsident in Sachsen (CDU), Anm. d. Red.] stellen und er wird sie Ihnen nicht beantworten können." Urban, der anstrebt, Sachsens nächster Ministerpräsident zu werden, beantwortete diese Frage allerdings auch nicht.

Urban sprach sich deutlich für den Verbleib in der Kohle aus. Er stellte zudem den Nutzen eines Ausstiegs für Umwelt und Klima infrage. Deutschlands Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen sei so gering, dass der Strukturwandel keinerlei Einfluss auf das Weltklima haben werde. Allerdings bezifferte er Deutschlands Emissionsanteil in der Welt mit 0,07 Prozent und damit weit unter wissenschaftlich anerkannten Werten. Das Bundesumweltministerium beziffert Deutschlands Anteil an den weitweiten CO2-Emissionen mit 1,9 Prozent. Eine Quelle für seine Zahlen nannte Urban nicht.