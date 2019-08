Scharfe Kritik äußerte Zastrow an den Plänen zum Braunkohleausstieg in der Lausitz. Der sächsische FDP-Chef sagte:

Es brauche zuerst neue Ideen und Konzepte für den Strukturwandel in der Region, erst dann könne der Ausstieg angegangen werden. "Was ich für fatal halte, und für Verrat an unserem eigenen Land, ist, die Unterschrift unter einen Ausstieg zu setzen, ohne dass ich was auf der anderen Seite als Alternative habe." Zastrow schlug außerdem vor, die Lausitz zu einer Sonderwirtschaftszone zu machen, in der Unternehmen besondere steuerliche Vorteile genießen.