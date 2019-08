Nach dem Braunkohleausstieg könnte das Grundeinkommen die Menschen finanziell absichern und ihnen helfen, sich selbst zu verwirklichen und Kreativität entstehen zu lassen. Nach einem ähnlichen Projekt in Finnland, sei es jetzt an der Zeit, das auch in Sachsen auzuprobieren, sagte Gebhardt.

Zugleich lobte der Linken-Politiker die Idee der Universität Dresden, einen neuen Elite-Campus in Hoyerswerda zu errichten. Ein Ort, an dem sich Menschen kreativ verwirklichen könnten, werde insgesamt zu mehr Zuzug führen.

Ich will Hoyerswerda 2.0, aber in einer Kreativität, wo wir ganz viele Menschen jetzt einladen können und sagen, hier könnt ihr Euch verwirklichen. Hier habt Ihr Platz, hier habt Ihr die Möglichkeiten, hier habt Ihr Gebäude. Macht was daraus.

Buslinien eines Verkehrsverbunds sollen die heutigen Rufbusse ersetzen (Symbolbild). Bildrechte: Verkehrsgesellschaft Südharz mbH

Um Kleinstädte und Dörfer attraktiver zu machen, will die Linke vor allem auch den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Ziel sei, dass "jeder mobil sein kann, wenn er das will", sagte Gebhardt. So solle in Orten ab 5.000 Einwohnern ein Bus stündlich fahren, in kleineren Orten mindestens alle zwei Stunden.



Für ein landesweit einheitliches Angebot schlägt Gebhardt zudem nur einen Verkehrsverbund für Sachsen vor. Die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs insgesamt soll nach dem Willen der Linken fahrscheinlos bzw. kostenlos für die Insassen werden. Finanzieren will Gebhardt das über eine "Verkehrsabgabe".