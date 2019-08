In Sachsen liefern auch zahlreiche Unternehmen der Automobilbranche Komponenten zu. Bildrechte: dpa

Zur Zukunft der Automobilbranche sagte der amtierende Wirtschaftsminister, man stehe in Sachsen hier vor einer großen Herausforderung. In der Branche seien allein im Freistaat 95.000 Menschen beschäftigt, da müsse man sich interessieren, wie es dem Wirtschaftszweig in fünf Jahren ginge.



Er gehe davon aus, dass rund zwölf Prozent der Firmen in der sächsischen Zuliefererbranche Probleme bekommen werden, am Markt zu bleiben. Nur über Elektromobilität zu sprechen, sei daher eine Schwarz-Weiß-Diskussion, sagte Dulig im Interview. Vielmehr müsse auch über eine Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren gesprochen werden.