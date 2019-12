Montags, 7:45 Uhr, in der Sporthalle des Leipziger Heisenberg-Gymnasiums. Schüler der 7.Klasse sprinten übers gelbe Parkett. Es ist die Aufwärmrunde für eine Stunde Sportunterricht. Noch eine weitere Stunde steht für die Kinder in der Woche auf dem Plan. Die dritte Stunde, die früher 14-tägig am Freitag stattfand, ist ab diesem Jahr vom sächsischen Kultus jedoch gestrichen worden.

Paul Döring findet die Kürzungen skandalös. Der 38-Jährige ist Sportlehrer am Heisenberg-Gymnasium und sitzt auch im Vorstand des sächsischen Sportlehrerverbands. Insgesamt sind sechs Sportstunden an Sachsens Schulen wegfallen, erklärt Döring. "Das heißt ganz konkret in der vierten Klasse Grundstufe wurde eine Sportstunde weggenommen, am Gymnasium in der siebten Klasse eine Sportstunde." Am stärksten betroffen sei die Oberschule. Dort seien den Klassenstufen sieben bis zehn je eine Wochenstunde weggenommen worden.