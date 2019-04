Das weiß man auch im Justizministerium. Im Haus von CDU-Ministerin Anne-Marie Keding hat man eine Prognose erarbeitet. Ergebnis: 2030 werden von den im Moment aktiven 150 Staatsanwälten noch ganze 33 im Dienst sein. Daraus ergeben sich massive Probleme, weiß auch die Ministerin: "Ich habe dem Landtag vorgeschlagen, in den nächsten zehn Jahren regelmäßig unabhängig von den Altersabgängen ein Kontingent an Richtern und Staatsanwälten einzustellen." So solle ein Wissenstransfer möglich sein, um dann auch für die hohen Pensionierungswellen gerüstet zu sein.

Wissen an Nachfolger weitergeben

Anne-Marie Keding Bildrechte: IMAGO Mit den 117 Staatsanwälten gehen schließlich auch Erfahrungsträger in den Ruhestand. Die sollten ihr Wissen vorher an die Nachfolger weitergeben, sagt Keding. Die übergroße Mehrzahl der jetzt aktiven Staatsanwälte kam nach der Wende nach Sachsen-Anhalt und baute das Justizsystem hier mit auf. Deswegen sind auch alle gleich alt.



Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt kennt das Problem. Der Vorsitzende Christian Hoppe erklärt, dass es daher für die Justizverwaltung wichtig sei, bei Neueinstellungen von Staatsanwälten auf eine ausgewogene Altersstruktur zu achten: "Wird es der Justiz nur gelingen, wiederum Personen einzustellen, die alle aus derselben Altersklasse stammen, dann stehen wir in 30 Jahren vor demselben Problem."

"Intensive Versuche starten"

Eva von Angern Bildrechte: Marten Dietrich Und da brauche es zwingend Kreativität, heißt es aus der Opposition. Eva von Angern ist die Justizsprecherin der Linken. Die Absolventen der Juristischen Fakultät in Halle würden das Problem allein nicht lösen können, ist sich von Angern sicher.



Es müsse auch darüber hinaus geschaut werden, wo weiteres Personal gewonnen werden kann: "Die Befürchtung ist ja die, dass das was wir an neuen Stellen zur Verfügung gestellt haben, schon im Jahr 2019 nicht besetzt werden kann, mangels Personal. Das heißt, wir müssen sehr weit gucken und sehr intensive Versuche starten, um unser Personal zu halten beziehungsweise neues Personal zu gewinnen."