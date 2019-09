Überwachungsskandal Sachsen Staatsanwaltschaft nennt Datenskandal „Versehen“

Sächsische Ermittler haben jahrelang das Handy eines Dresdner Anwalts ausgespäht. Nach Recherchen von MDR-exakt und "Spiegel" wollte eine Ermittlungsgruppe so an Informationen über dessen Mandanten herankommen. Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat sich zu den am Wochenende bekannt gewordenen Vorwürfen geäußert. Man sei sich nicht bewusst gewesen, dass es sich bei der erfassten Handynummer um die eines Rechtsanwalts handelte.

von Arndt Ginzel und Matthias Pöls