Nach dem Eklat im Hotel hat der Torgauer Stadtrat die Städtepartnerschaft mit Striegau beendet. Bildrechte: imago/Hanke

Dennoch ist der SPD-Politiker einer der wenigen, der sie noch retten will. "Weil 22 Jahre Engagement der Kinder, Jugendlichen, Chöre, Tanzgruppen, Sportler", erklärt Thieme. "Ich kann doch keine Sippenhaft aussprechen, nur weil sich zwei oder drei Erwachsene daneben benommen haben. Und auch nur das eine Mal in 22 Jahren."



Doch es waren offenbar drei bis sechs Erwachsene, die sich daneben benahmen. Darunter sogar der Striegauer Bürgermeister. Bei einem Fest in Torgau im Oktober zerstörten sie Möbel in einem Hotelzimmer – und verrichteten ihre Notdurft. Kann man das noch als "daneben benehmen" bezeichnen? Reicht das, um die Freundschaft zu kündigen?