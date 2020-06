Chatprotokolle aus rechtsextremer "Prepper"-Gruppe veröffentlicht

Bekannt wurde der Fall durch einen Bericht der Tageszeitung "taz" am vergangenen Freitag. Ihr wurden Chat-Protokolle einer rechtsextremen "Prepper"-Gruppe zugespielt, also Menschen, die sich auf jedwede Art von Katastrophe vorbereiten. In der Gruppe sollen sich mehrere Bundeswehrreservisten sowie Burschenschafter organisiert haben und unter anderem eine private Bewaffnung als auch einen möglichen "Rassenkrieg" diskutiert haben.

Zeitgleich veröffentlichte die Online-Plattform "Sachsen-Anhalt Rechtsaußen" Chat-Protokolle, in denen sich auch Beiträge des CDU-Politikers Mehliß finden. Den Recherchen nach gehören der Gruppe auch Sachsen-Anhalter an, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind.

Mehliß angeblich auch "Uniter"-Mitglied

Es ist nicht das erste Mal, dass der Bernburger CDU-Abgeordnete in Verbindung mit einem rechten Netzwerken genannt wird. Laut Berichten des "Spiegels" vom Dezember gehört Mehliß der Verbindung "Uniter" an, einem Soldaten-Netzwerk mit mutmaßlich engen Verbindungen zu einer rechtsextremen Prepper-Gruppe. Im Dezember soll Mehliß laut "Spiegel"-Informationen ein "Uniter"-Treffen in Bernburg organisiert haben.

Entscheidung des CDU-Landesvorstands spätestens am Freitagmorgen

Der Fall um den CDU-Politiker zieht noch weitere Kreise, da Mehliß Berufsschullehrer und stellvertretender Vorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Sachsen-Anhalt ist.

Am Dienstag hatte die Parteispitze ein Ausschlussverfahren empfohlen.



CDU-Landeschef Holger Stahlknecht erklärt das weitere Vorgehen: "Bis Freitag 9 Uhr liegt ein Beschluss vor. Sollte der Landesvorstand mehrheitlich beschließen, dass derjenige aus der Partei auszuschließen ist, geht es vors Kreisparteigericht, und das wird dann in einem ordentlichen rechtstaatlichen Verfahren, in dem derjenige auch nochmal angehört wird, diese Sache bearbeiten und am Ende entscheiden."

Debatte im Landtag geplant