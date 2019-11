Das Interesse an den Unterlagen des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit hält auch drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall an. Die Stasi-Unterlagenbehörde zählte in den ersten neun Monaten dieses Jahres 37.597 Anträge von Bürgern auf Akteneinsicht. Ein Behördensprecher sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das entspreche etwa dem Niveau des Vorjahreszeitraums. 2018 waren es in den ersten drei Quartalen gut 34.000 Anträge, 2017 waren es knapp 38.000.