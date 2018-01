"Je besser wir die Diktatur begreifen, desto besser können wir die Demokratie gestalten." Mit diesem Ausspruch begrüßt der Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, Besucher der Website seiner Behörde. In den drei sächsischen Außenstellen der Stasi-Unterlagen-Behörde, in Leipzig, Chemnitz und Dresden, gibt es dazu Ausstellungen und Führungen durch die Archive.

Akten sollen in Sachsen bleiben

Dass die Akten in Sachsen bleiben, habe oberste Priorität, sagt Katja Meier, Abgeordnete der Grünen: "Und dann ist für uns besonders wichtig, eine Verzahnung der Beratung, Aufarbeitung und der Gedenkstätten. Uns geht es darum, die beste Lösung für die Akten und für eine Sicherstellung der politischen Bildung in diesem Land zu leisten." Politische Bildung dort, wo die Stasi-Akten sind. Oder Beratung zu den Stasi-Akten an Stätten, an denen an DDR-Unrecht erinnert wird. Das fordern die Grünen und das klingt erst einmal vernünftig. Es ist aber längst nicht gang und gäbe.

Lutz Rathenow, Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Sachsen. Bildrechte: dpa Lutz Rathenow, der Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Sachsen warnt: "Gedenkstätten reichen für die Beratung nicht aus. Zumal es Menschen gibt, die möchten nicht die Orte des Unrechts, also Gefängnisse oder so was aufsuchen. Das hat für einige Traumatisierungsgefahren. Also Gedenkstätten ja, aber nicht als ausschließlicher Ort der Beratung."



Grundsätzlich hält Rathenow es für richtig, auf vielen Wegen zu versuchen, Menschen zu erreichen und über die Stasi und Unrecht in der DDR aufzuklären. Doch die Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU) engagiere sich kaum noch in der Bildungsarbeit. "Die Gelder in diesem Bereich werden bis auf Ausnahmen und wenige repräsentative Ereignisse permanent zurückgefahren. Ich kann mich nicht erinnern, dass es Geld gibt für Veranstaltungen, die nicht unmittelbar mit Staatssicherheitsakten zu tun haben."

Bund verantwortet Unterlagen, Länder die Gedenkstätten

Hinzu kommt: Für die Akten und Archive ist der Bund in der Verantwortung, für die Gedenkstätten und politische Bildung der Freistaat. Grünen-Politikerin Katja Meier sieht die Staatsregierung in der Pflicht, hier für mehr Miteinander zu sorgen. Die Regierung trage die Verantwortung für die Aufarbeitung, für die Gedenkstättenlandschaft, aber eben auch für die politische Bildung im Freistaat Sachsen. "Und deswegen liegt das auch in ihrer Verantwortung, hier ein Podium zu schaffen, auf dem sich die Akteure zusammenfinden können, die für die unterschiedlichen Bereiche stehen."