Markkleeberg Wer verdient an steigenden Bodenpreisen?

Hauptinhalt

Bezahlbares Wohnen – das ist eines der großen Themen für die Politik. Immobilien- und Mietpreise sind in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Gerade in den großen Städten sind die Preise mittlerweile astronomisch. Ein Grund dafür sind die steigenden Bodenpreise. Noch nie war Boden in Deutschland so teuer wie heute. So mancher Experte macht dafür auch die Städte und Kommunen mit verantwortlich. Wir haben dazu am Beispiel von Markkleeberg recherchiert.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL