Mit der Mitgliedschaft in einer Partei ist es so ähnlich wie mit der Familie: Man gehört zwar zusammen. Trotzdem gibt es Situationen, in denen man sich nicht einig ist, sondern miteinander streitet. Eine Familie bleibt man trotzdem. In der Familie der CDU gibt es momentan Streit oder zumindest Meinungsverschiedenheiten.

Almut Patt zum Beispiel - sie ist Stadträtin in Chemnitz und sagt: "Wir haben hier einfach AfD Stadträte, wir haben Funktionäre, die unsere Stadt so in Verruf gebracht haben, die unsere Stadt so gespalten haben und so ein schlechtes Bild für unsere Stadt gebracht haben, dass keiner von uns erwarten kann, dass wir irgendwie mit diesen Funktionären zusammenarbeiten."