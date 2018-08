Der sächsische Landesvorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten hat schon in Gefängnissen in Leipzig, Dresden, Stollberg und Regis-Breitingen gearbeitet. Geschmuggelte Handys finde er so gut wie täglich: "In irgendwelchen manipulierten Deo-Dosen oder Lebensmittelverpackungen. In ausgehöhlten Tischplatten oder Möbelstücken. Die sind so präpariert, dass da Handys reinpassen."