Mal sei es nur eine Drohung, mal aber auch fünfzehn am Tag: Die Leipziger SPD-Politikerin Irena Rudolph-Kokot wird immer wieder bedroht – meistens im Netz. Mal würden ihr Aufnahmen brennender Menschen geschickt oder es würde ihr der Tod oder eine Vergewaltigung gewünscht. Besonders viel sei es 2016 und 2017 gewesen, sagt sie. Damals war sie als Anmelderin von "No-Legida"-Demos oft in den Medien. Seit dem Fall Lübcke denke sie wieder stärker daran. Ein beklemmendes Gefühl, sagt sie.

Man solle sie am besten in Schutzhaft nehmen – das hat Annalena Schmidt mal von einem Polizisten gehört, sagt sie. Die Historikerin kommentiert seit gut zwei Jahren Rechte in Bautzen und Sachsen, vor allem auf Twitter und ihrem Blog. Inzwischen ist sie als Parteilose auf einem Ticket der Grünen in den Stadtrat eingezogen.