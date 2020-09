Aus dem Finanzministerium heißt es: Momentan seien genug Stellen frei, um alle neu ausgebildeten Polizisten und Polizistinnen zu übernehmen. Sollen doch erstmal die besetzt werden, bevor neue Stellen geschaffen werden. Und tatsächlich – eine kleine Anfrage der CDU-Fraktion zeigt: In einigen Polizeidienststellen fehlt Personal. In Eisenach zum Beispiel liegt das Soll der Polizisten im mittleren Dienst bei 114 Posten. Besetzt sind aber nur 87, ein Viertel weniger als vorgesehen also. Ähnlich ist es im Altenburger Land, im Eichsfeld oder in Schmalkalden-Meiningen.

Kritik vom Thüringer Innenminister

Sieht also so aus, als gäbe es tatsächlich genug freie Stellen, die erstmal besetzt werden müssten, bevor man neue schafft. So ist es aber nicht, erklärt Thüringens Innenminister Georg Maier: "Der Sachverhalt ist so, dass es tatsächlich in einzelnen Dienststellen zu einer Unterschreitung der Soll-Größen kommt. Die resultiert daraus, dass es einen sogenannten Organisations- und Dienstpostenplan gibt. Der ist schon sehr alt. Der wurde damals auch in Thüringen vor dem Hintergrund der Kriminalität festgelegt."

Diese Dienstposten sind aber keine Dienststellen – das Soll gibt an, wie viele Posten die Polizei gerne besetzen würde, aber nicht, wie viele Stellen es tatsächlich gibt, die besetzt werden können. Deshalb, sagt Maier, brauche er 190 neue Stellen für den Polizeivollzugsdienst.



Auch um alle angehenden Polizisten und Polizistinnen übernehmen zu können, die in Meiningen ausgebildet werden. "Wir haben jetzt in diesem Jahr dreihundert Anwärterinnen und Anwärter. Die werden jetzt erstmal ausgebildet. Wenn die in zwei oder drei Jahren fertig sind, brauchen die Planstellen. Und jetzt ist schon absehbar, dass ich nicht genug habe werde, insbesondere in den Jahren 2022 und 2023, um diese jungen Polizisten und Polizistinnen zu übernehmen."