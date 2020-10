Matthias Hey ist sauer. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in Thüringen ist selbst nicht bei Twitter. Aber er hat mitbekommen, dass ein Mitglied der Links-Fraktion der SPD Unglaubwürdigkeit vorwirft und auch sonst seinem Ärger Luft macht: "Das ist unter uns gesagt ein starkes Stück und das wird auch innerhalb der Koalition nochmal eine Rolle spielen. Das lasse ich so nicht auf meiner Fraktion und auch nicht auf der Thüringer SPD sitzen", betont Hey.

Unter anderem um diesen Tweet dreht sich die Diskussion. Bildrechte: Twitter.com/Steffen Dittes

Der Grund für die Auseinandersetzung ist eine Studie zu rassistischen Einstellungen innerhalb der Polizei. Eigentlich sind sich SPD und Linke in Thüringen einig, dass es diese Studie geben soll. Die SPD will, dass sie von den Innenministern der Länder auf den Weg gebracht wird, in denen sie mitregiert. Die Linke hingegen will die Studie durch das Parlament legitimieren und damit auch dort beraten lassen.