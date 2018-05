Einwohnerzahlen Wird Sachsen kleingerechnet?

Laut Meldeamt leben in Olbernhau 11.520 Menschen. Das statistische Landesamt kommt aber nur auf 11.320. Eine Differenz von 200 Einwohnern, die sich Bürgermeister Haustein nicht erklären kann.

Für 200 [Einwohner] kriege ich kein Geld, obwohl ich sie habe. Das betrifft alle Kommunen in Sachsen.

Es geht also ums Geld. Genauer gesagt, um die Schlüsselzuweisungen, die der Freistaat Sachsen seinen Kommunen je nach Zahl der Einwohner auszahlt. Laut Bürgermeister Haustein gehen der Stadt Olbernhau durch die 200 fehlenden Einwohner jährlich mehrere 10.000 Euro verloren.

Trotz Wachstum: Seit dem Zensus 2011 fehlen Leipzig 8.000 Einwohner. Bildrechte: dpa

Das Ergebnis damals: Deutschland war plötzlich um 1,5 Millionen Einwohner geschrumpft. Das liege an den Karteileichen: "Ein Teil der Bevölkerung hat seinen Wohnsitz gewechselt, sich aber an seinem neuen Wohnsitz nicht angemeldet." Und deshalb bekommen die Kommunen das Geld vom Land auf der Grundlage des Zensus.



Der Zensus 2011 wird ständig aktualisiert – Geburten, Todesfälle und Umzüge werden dazugerechnet. Und trotzdem bleibt die Differenz bestehen: Das Einwohnermeldeamt verzeichnet mehr Menschen als der Zensus.



Der Stadt Leipzig beispielsweise hat dies 8.000 Einwohner weniger beschert. Und diese Differenz schleppt Leipzig bis zur nächsten Volkszählung 2021 mit. Eine Angleichung zwischendurch ist sogar per Gesetz verboten.