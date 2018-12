Kritikpunkte von Bauern, Jägern und anderen Interessengruppen seien zu wenig einbezogen worden. In den Schutzgebieten sei zum Beispiel das Mähen für Grünflächen von Landwirten eingeschränkt, genauso wie das Düngen oder auch das Angeln. Feuerborn kritisiert vor allem, wie statisch die Natura 2000 sei. „Wir haben keine Einflussmöglichkeit mehr und können Gebiete zum Beispiel nicht aus der Natura 2000 zurückzunehmen, weil der Schutzstatus nicht mehr da ist oder weil sich der Vogel, der dort gebrütet hat, überlegt, er möchte 500 Meter weiter wandern.“

In dem offenen Brief heißt es, Ministerpräsident Haseloff habe noch im November versprochen, dass Natura 2000 erst in Kraft trete, wenn alle Zweifel ausgeräumt sind. Das sei bei Weitem nicht der Fall. Die angebotenen Entschädigungen für das Land von 200 Euro pro Hektar seien obendrein zu gering, sagt Feuerborn.