Neues Gesetz wird vorgestellt Thüringer Justizminister will auf Macht verzichten

Die eigene Macht beschneiden – das kommt bei Politikern eher selten vor. In Thüringen will der Justizminister aber genau das tun: Wer Richter oder Staatsanwalt wird, sollen künftig Richter und Staatsanwälte mitentscheiden, nicht mehr nur Politiker. Kritik am neuen Thüringer Richter-Gesetz kommt in diesem Fall aber nicht von der Opposition, sondern von den Richtern selbst.

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL