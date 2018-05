Noch ist hier keine Fahrbahndecke zu sehen. Immer wieder kommt es zum Stopp, weil Umweltverbände klagen. Das will die FDP erschweren. Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Mit Kopfschütteln reagiert Meyer auf eine weitere Kritik. Der BUND werde teilweise vom Land gefördert. Diese Unterstützung fließe dann auch in die Klagen, die am Ende zum Beispiel den Ausbau der A14 verzögerten.



Diese Kritik weist der Landesvorsitzende Meyer zurück. Er erklärt: "Es ist schon lange gängige Praxis, dass diese Zuschüsse an Fördermittelrichtlinien gebunden sind. Sie sind mit einem Eigenanteil versehen. Wir müssen das genau abrechnen und können mit dem Geld nicht irgendwelche Klagen finanzieren." Diese seien alle spendenbasiert. Das habe also mit den Landeszuweisungen, die ohnehin nicht groß seien, nichts zu tun.