Sachsen-Anhalt Waldbesitzer vs. Ministerium - keine Einigung in Sicht

Diesen Vorwurf weist die Ministerin entschieden zurück. Weder gebe es persönliche Animositäten noch ignoriere sie die Privatwaldbesitzer. "Das ist eine Falschbehauptung", sagt die Grünen-Politikerin. Und: "Herr Salm-Salm ist Vorsitzender eines Lobbyverbands und dieser Lobbyverband und auch Herr Salm-Salm persönlich sind regelmäßig im Ministerium." Es gebe regelmäßige Gespräche mit dem jetzt wieder eingeführten Landesbeirat Holz, in dem der Privatwaldbesitzerverband vertreten sei.

Zu derartigen Treffen des Landesbeirates Holz meint Prinz zu Salm-Salm: "Wir haben in Sachsen-Anhalt erlebt, wie es eine Aussprache dazu gab, wo wir gnädigerweise als Letzte angehört wurden – unter Zeitdruck, der Ministerpräsident musste schon wieder weg." Man nehme alles zur Kenntnis, habe es da geheißen. Die Privatwaldbesitzer wünschen sich stattdessen Vor-Ort-Besichtigungen.

Umweltministerin Dalbert verweist auf das Landeszentrum Wald – eine Behörde, die Privatwaldbesitzer berät. Auch auf eine Liste mit Steuer- und Arbeitserleichterungen. Zudem gebe es zwei aktuelle Förderprogramme. Beide Fördertöpfe für Privatwaldbesitzer in Sachsen-Anhalt füllt der Bund. Bis 2023 gibt es für den Waldumbau 10,2 Millionen Euro, für den aktuell nötigen Waldschutz 2,5 Millionen.

Das klingt nach viel Geld. Doch der Verbandschef hält dagegen, das sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein: "In Wahrheit müsste eigentlich ein Zuschuss kommen von 30 Euro je Kubikmeter für die Holzaufarbeitung und zwei Euro je Pflanze, die neu gepflanzt werden muss. Das wäre was wert.“

Man wünsche sich unbürokratische Hilfe – so wie es die unionsgeführten Ministerien, etwa in Sachsen, handhaben. Ministerin Dalbert entgegnet: "Wir sind stets bemüht, sehr zeitnah auf die in der Tat sich häufenden Probleme im Wald zu reagieren und Privatwaldbesitzer und Privatwaldbesitzerinnen zu unterstützen und somit die bestmöglichste Hilfe zu geben.“