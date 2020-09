Auch Zwenkaus Bürgermeister Holger Schulz hat unterzeichnet: "Also die Entscheidung, was mit dem Geld passiert, sollte doch vor Ort fallen, in konkret diesen Hotspots, die betroffen sind." Holger Schulz hat Angst, "dass ein sehr großer Verwaltungsapparat dazwischen geschaltet wird mit irgendwelchen Beratern und letztendlich von den 40 Milliarden dort, wo sie ankommen sollen, nicht mehr so die Effizienz gegeben ist."

Was Hellriegel zusätzlich ärgert: Auch Städte, die nicht direkt im Revier liegen, könnten Förderung für den Kohleausstieg beantragen: "Natürlich fragen wir uns hier, die wir direkt dran sind, was hat die Stadt Leipzig mit dem Kohleausstieg zu tun? Was hat eine größere Stadt, die vielleicht dreißig bis fünfzig Kilometer von den Bergbau-Gebieten weg liegt, was hat die mit dem Strukturwandel zu tun?" Thomas Hellriegel hätte sich hier gewünscht, dass mehr Geld in den betroffenen Kommunen bliebe.