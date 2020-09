Man sei schließlich schon über 100 Jahre in einer nationalen Aufgabe gewesen: "In der Braunkohle! Und jetzt sollen wir eventuell wieder eine nationale Aufgabe übernehmen. Das lehne ich vom Grundsatz her ab." Fest steht aber noch nichts. Denn zunächst werden lediglich alle Gebiete aufgezählt, die geologisch infrage kommen.

Bildrechte: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe/MDR.DE

Dennoch sei die Oberlausitz der falsche Ort für ein Endlager, meint Landrat Lange – die Gegend habe mit dem Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg genug zu tun. Außerdem stünden die allermeisten Atomkraftwerke in Westdeutschland: "Man hat in diesen Gebieten eine hohe Gewerbesteuereinnahme gehabt. Man hat sehr gut davon profitiert. Und wir sollen jetzt den Rest übernehmen, das wird nicht werden. Da werden wir uns breit in der Bevölkerung aufstellen." All das ist noch rein hypothetisch, das weiß auch Landrat Lange.