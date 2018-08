Geldwäsche, Drogenhandel, ein versuchter Mord, Bedrohung von Polizisten. Diese Straftaten sollen Mitglieder einer syrischen Großfamilie aus Naumburg begangen haben.

Familie will nicht mit der Presse reden

Bis vor einigen Monaten hat der syrische Clan noch eine Shisha-Bar betrieben. Es handelt sich um ein etwas heruntergekommenes Haus am Postring in Naumburg. Nun ist die Bar geschlossen. Aber sie sieht nicht verlassen aus. Die Fenster sind angekippt, und es riecht nach Tabak. Wenn man klopft, bleibt die Tür verschlossen.

Offenbar will niemand aus der syrischen Familie reden. Einige Naumburger sind auskunftsfreudiger. Manche meinen, dass sie nicht wüssten, ob die Familie nochmal auffällig geworden sei. Andere wollen gehört haben, dass es vor kurzem eine Festnahme von Mitgliedern dieser syrischen Familie gegeben habe. Sie wüssten aber nichts Genaueres darüber.

Stahlknecht sieht Veränderungen in Naumburg

Offenbar ist es ruhig geworden in Naumburg. Innenminister Holger Stahlknecht sieht das als Erfolg der Polizei: "Diejenigen haben sehr schnell erkannt, dass wir null Toleranz zulassen. Wir dulden keine Parallelgesellschaften. Es hat dort auch Veränderungen gegeben. Ich glaube, eine Sisha-Bar ist geschlossen worden. Dieser Druck hat dazu geführt, dass dieses konzentrierte Agieren der Betroffenen zumindest aufgehört hat."

Doch die Zeit der hohen Polizei-Präsenz ist vorbei. Schon seit Monaten sind die Beamten wieder in normaler Besetzung im Dienst. Zwei Mitglieder des Clans wurden im Juli in Essen festgenommen. Sie sollen an einem versuchten Mord beteiligt gewesen sein.

Gewerkschaft der Polizei: Bedrohung noch nicht vorbei

Die Gewerkschaft der Polizei glaubt deshalb, die Ruhe, die derzeit in Naumburg herrsche, könne jederzeit brechen. Beamte könnten wieder von dem Clan bedroht werden. Sprecher Uwe Petermann: "Ich gehe davon aus, dass sich so ein Vorfall wiederholen könnte. Wir haben ja in Deutschland immer wieder das Problem, dass solche Clans und Großfamilien meinen, sie hätten das Recht auf ihrer Seite. Sie versuchen, das auch umzusetzen. Hier müssen Politik und Polizei gegensteuern."

Auch der Naumburger Gemeinderat und Landtagsabgeordnete Daniel Sturm von der CDU spricht davon, dass die syrische Großfamilie in Naumburg noch immer aktiv sei, auch wenn es ruhiger geworden sei. Innenminister Stahlknecht sieht in der Clan-Kriminalität im Augenblick in Sachsen-Anhalt keinen Schwerpunkt. Man behalte die Clan-Kriminalität aber im Auge, weil sie zu organisierter Kriminalität übergehen könnte.

Juristische Folgen nach Übergriffen auf Polizisten