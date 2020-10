In die Kritik geraten ist der CDU-Bundespolitiker Arnold Vaatz immer wieder. Aktueller Stein des Anstoßes ist ein Gastbeitrag beim Onlineportal Tichys Einblick. Anfang August schrieb Vaatz dort zu den Corona-Demos in Berlin: "Von Monat zu Monat lernt man mehr von der DDR. Die dreiste Kleinrechnung der Teilnehmerzahlen der Demo vom 1. August durch die Berliner Polizei entspricht in etwa dem Geschwätz von der 'Zusammenrottung einiger weniger Rowdys', mit der die DDR-Medien anfangs die Demonstrationen im Herbst 1989 kleinrechneten."

"Daneben" findet das der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter. Vaatz vergleiche die Polizeiarbeit mit Methoden der DDR-Diktatur. Vaatz habe auch schon welche zum NS angestellt. Als Festredner am 3. Oktober passe Vaatz nicht, sodass die SPD-Fraktion der Feierstunde fernbleiben wolle. Richter streite zwar gern mit Vaatz, aber am 3. Oktober ginge es um das, was uns eine und was man feiern könne: "Und ich glaube, da ist er nicht der richtige Botschafter." Vaatz polarisiere, provoziere und spalte auch manchmal. "Und das halten wir an dem Tag für völlig deplatziert", betont der Landtagsabgeordnete Richter.