Zehn solcher Fälle mit neun Beschuldigten sind nach Sachsen überwiesen worden. Einer sitzt bereits in Strafhaft, ein weiterer in Untersuchungshaft – allerdings wegen anderer Straftaten. Warum die sieben Verdächtigen noch auf freiem Fuß sind, erklärt Generalstaatsanwalt Strobl so: "Es geht um die Beweislage. Es gibt Fälle, wo sich die Person selbst bezichtigt, Unterstützungshandlungen durchgeführt zu haben." Das wohl auch mit dem Ziel, erklärt Strobl weiter, in Deutschland als Asylbewerber anerkannt zu werden. Und es könne sein, dass das stimme. "Also der Generalbundesanwalt hat in allen Fällen, die er an uns abgibt, den Anfangsverdacht bejaht. Und deswegen muss das hier ermittelt werden."