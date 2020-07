Karsten Lissau, der Vater des getöteten Kevin S., wird als Nebenkläger am Prozess am Landgericht Magdeburg teilnehmen. "Man hat so viel zu kämpfen innerlich. Ich bin froh, wenn ich jeden Tag halbwegs anständig rumkriege und ich nicht zusammenbreche", so der 44-Jährige. In dem Interview mit dem ARD-Magazin FAKT zeichnet der Vater die bewegende Lebensgeschichte seines Sohnes nach und spricht über die persönlichen Folgen des Terroranschlags von Halle.